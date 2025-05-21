В Бурятии пропавший мужчина найден мертвым

37-летний житель села Тапхар Иволгинского района, который пропал 3 мая, найден мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».«Мужчина погиб. Приносим соболезнование родным и близким. Спасибо всем, принявшим участие в поиске», - сообщили в отряде.Подробности гибели мужчины не приводятся.