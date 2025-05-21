Происшествия 21.05.2025 в 10:02
В Бурятии пропавший мужчина найден мертвым
Житель села Тапхар исчез 3 мая
Текст: Андрей Константинов
37-летний житель села Тапхар Иволгинского района, который пропал 3 мая, найден мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Мужчина погиб. Приносим соболезнование родным и близким. Спасибо всем, принявшим участие в поиске», - сообщили в отряде.
Подробности гибели мужчины не приводятся.
«Мужчина погиб. Приносим соболезнование родным и близким. Спасибо всем, принявшим участие в поиске», - сообщили в отряде.
Подробности гибели мужчины не приводятся.
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