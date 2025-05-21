Происшествия 21.05.2025 в 10:22
В Улан-Удэ сбитого пешехода довезли до дома
Теперь водителя ищет полиция за оставление места ДТП
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вчера около 9 часов вечера на улице Бабушкина автомобиль сбил 41-летнего мужчину. Наезд случился на пешеходном переходе в районе дома № 112.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, после происшествия водитель довез пострадавшего до дома и уехал. Сбитый пешеход позже обратился в больницу, где выяснилась, что у него сломана левая ключица.
Сейчас полицейские устанавливают личность водителя, чтобы привлечь его к ответственности за оставление места ДТП.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, после происшествия водитель довез пострадавшего до дома и уехал. Сбитый пешеход позже обратился в больницу, где выяснилась, что у него сломана левая ключица.
Сейчас полицейские устанавливают личность водителя, чтобы привлечь его к ответственности за оставление места ДТП.
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