Происшествия 21.05.2025 в 10:22

В Улан-Удэ сбитого пешехода довезли до дома

Теперь водителя ищет полиция за оставление места ДТП
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сбитого пешехода довезли до дома
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ вчера около 9 часов вечера на улице Бабушкина автомобиль сбил 41-летнего мужчину. Наезд случился на пешеходном переходе в районе дома № 112.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, после происшествия водитель довез пострадавшего до дома и уехал. Сбитый пешеход позже обратился в больницу, где выяснилась, что у него сломана левая ключица.

Сейчас полицейские устанавливают личность водителя, чтобы привлечь его к ответственности за оставление места ДТП.
Теги
ДТП

Все новости

Житель Бурятии потерял деньги на покупке лодочного мотора
21.05.2025 в 10:23
В Улан-Удэ сбитого пешехода довезли до дома
21.05.2025 в 10:22
В Бурятии пропавший мужчина найден мертвым
21.05.2025 в 10:02
В Бурятии сотрудник МВД подозревается в превышении должностных полномочий
21.05.2025 в 09:55
В Иркутске за взятку в 1,6 миллиона рублей железнодорожник слил конкурентам данные о погрузке вагонов
21.05.2025 в 09:47
13-летний байкер в Бурятии пытался удрать от полицейских по сельским дорогам
21.05.2025 в 09:31
Жители Бурятии смогут прогуляться к ставке Чингисхана
21.05.2025 в 09:31
За два дня мошенники заработали на жителях Бурятии 11 млн рублей
21.05.2025 в 09:16
Семь новых пожаров возникли за сутки в лесах Бурятии
21.05.2025 в 09:07
Кругом миллиарды
21.05.2025 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
В Бурятии пропавший мужчина найден мертвым
Житель села Тапхар исчез 3 мая
21.05.2025 в 10:02
В Иркутске за взятку в 1,6 миллиона рублей железнодорожник слил конкурентам данные о погрузке вагонов
Взяточник получил четыре года колонии строгого режима
21.05.2025 в 09:47
Семь новых пожаров возникли за сутки в лесах Бурятии
Площадь, охваченная огнем, превышает 15 тысяч гектар
21.05.2025 в 09:07
В Курумканском районе пожарные успели потушить сильный пожар
Порывы сильного ветра распространили пламя на 3 соседних дома и надворные постройки
20.05.2025 в 16:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru