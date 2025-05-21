В Улан-Удэ мотоциклисты ломают кости

Второе происшествие случилось около 23 часов в районе дома №163 по улице Бабушкина. Там 19-летний водитель мотоцикла «Хонда», также не имеющий прав, врезался в автомобиль «Ниссан». В результате аварии байкер сломал правую кисть, медицинскую помощь ему оказали на месте.









Фото: ГИБДД Бурятии

Сразу два дорожных происшествия, в которых пострадали мотоциклисты, случились вчера в Улан-Удэ. Первое произошло около 7-30 утра на улице Забайкальской.«22-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» без прав и номеров при объезде затора выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Премио». В результате аварии мотоциклист получил перелом надколенника, его госпитализировали в БСМП», - рассказали в ГИБДД Бурятии.