Происшествия 21.05.2025 в 10:42
В Улан-Удэ мотоциклисты ломают кости
Бесправные байкеры врезаются в автомобили
Текст: Андрей Константинов
Сразу два дорожных происшествия, в которых пострадали мотоциклисты, случились вчера в Улан-Удэ. Первое произошло около 7-30 утра на улице Забайкальской.
«22-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» без прав и номеров при объезде затора выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Премио». В результате аварии мотоциклист получил перелом надколенника, его госпитализировали в БСМП», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
«22-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» без прав и номеров при объезде затора выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Премио». В результате аварии мотоциклист получил перелом надколенника, его госпитализировали в БСМП», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
Второе происшествие случилось около 23 часов в районе дома №163 по улице Бабушкина. Там 19-летний водитель мотоцикла «Хонда», также не имеющий прав, врезался в автомобиль «Ниссан». В результате аварии байкер сломал правую кисть, медицинскую помощь ему оказали на месте.
Фото: ГИБДД Бурятии
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