Самокатчик в Улан-Удэ сбил 73-летнюю бабушку

16-летний подросток вчера вечером, 21 мая, сбил 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. На месте происшествия, которое произошло в центре города, разбирались сотрудники ГИБДД.

- По предварительным данным, около 18.30 часов 16-летний мальчик, управляя электросамокатом, совершил наезд на 73-летнюю женщину, пересекавшую пешеходный переход по ул. Советской. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в медицинское учреждение. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Фото: полиция Бурятии