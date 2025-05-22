Происшествия 22.05.2025 в 09:42

В Улан-Удэ 10-летнюю девочку на велике сбили на пешеходном переходе

Ребенок не спешился, пересекая дорогу
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ 10-летнюю девочку на велике сбили на пешеходном переходе

Сотрудники Госавтоинспекции установили обстоятельства ДТП с участием 10-летнего ребёнка, которое произошло вчера вечером, 21 мая в Октябрьском районе города Улан-Удэ.

- Водитель автомашины «Ниссан Ноут», следуя по ул. Широких-Полянского, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на девочку 10 лет, которая пересекала проезжую часть, не спешившись с велосипеда. В результате ДТП школьница с травмами доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в полиции республики.

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности за рулём и соблюдению ПДД.

- В связи с началом школьных каникул, многие дети проводят больше времени на улице. Будьте бдительны при проезде пешеходных переходов и заранее снижайте скорость движения, - предупредили в ГИБДД.

Напомним, что вчера вечером произошло еще одно ДТП с наездом на пешехода. 16-летний подросток на улице Советская сбил 73-летнюю женщину, которую с травмами доставили в больницу.

Фото: полиция Бурятии

 

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