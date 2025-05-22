Происшествия 22.05.2025 в 09:42
В Бурятии еще один пропавший мужчина найден мертвым
48-летний житель села Сотниково исчез еще в конце сентября
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прояснилась судьба еще одного пропавшего мужчины. 48-летний житель села Сотниково исчез еще в конце сентября прошлого года.
«Мужчина найден, он погиб. Приносим соболезнование родным и близким. Спасибо всем, принявшим участие в поиске», - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, вчера поисковики сообщили о завершении розыска еще одного мужчины: 37-летнего жителя села Тапхар. Он также был найден погибшим.
«Мужчина найден, он погиб. Приносим соболезнование родным и близким. Спасибо всем, принявшим участие в поиске», - сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, вчера поисковики сообщили о завершении розыска еще одного мужчины: 37-летнего жителя села Тапхар. Он также был найден погибшим.
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