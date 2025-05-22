Утром в Улан-Удэ произошло тройное ДТП с пострадавшими

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием трёх автомобилей. Оно произошло сегодня утром на ул. Трактовая. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и скорая помощь.

- По предварительным данным 21-летний водитель автомобиля «Истана» совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Тойота», который по инерции столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем «УАЗ». В результате ДТП два человека осматриваются медицинскими работниками, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ