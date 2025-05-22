Происшествия 22.05.2025 в 10:58
Утром в Улан-Удэ произошло тройное ДТП с пострадавшими
Виновником оказался 21-летний водитель
Текст: Елена Кокорина
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием трёх автомобилей. Оно произошло сегодня утром на ул. Трактовая. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и скорая помощь.
- По предварительным данным 21-летний водитель автомобиля «Истана» совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Тойота», который по инерции столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем «УАЗ». В результате ДТП два человека осматриваются медицинскими работниками, - прокомментировали в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
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