Житель Бурятии заплатил 1,6 миллиона рублей ради заграничной поездки в Китай. Ему был выписан уголовный штраф за хранение незаконно заготовленной древесины.

- Предприниматель, руководитель одной из республиканских организаций, решил сбыть незаконно заготовленную древесину по уже заключенному им внешнеторговому контракту с компанией из КНР. Чтобы придать видимость законности происхождения древесины, использовал подложные документы о происхождении лесоматериалов, которые представил в таможенный орган. Таким образом был осуществлен экспорт пиломатериалов хвойных пород из лиственницы сибирской общим объемом 268,88 куб.м, - сообщили в службе судебных приставов Бурятии.

В качестве наказания ему был назначен крупный уголовный штраф в размере 1,6 миллиона рублей. Судебные приставы ограничили ему выезд за границу.

Поскольку должнику необходимо было уехать в Китай, уголовный штраф был оплачен в полном объеме.

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