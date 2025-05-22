Собака, охранявшая детский лагерь под Читой, сгорела на глазах спасателей

Директор читинского лагеря «Огонек» Светлана Слепнёва и ее заместитель по административно-хозяйственной части Дмитрий Слепнёв успели на машине эвакуировать из учреждения сторожа и собаку до того, как постройки были охвачены огнем. Вторая собака была привязана и ее не смогли отвязать, она погибла в огне, сообщает «Чита.ру».Как пишет издание, руководство лагеря, когда огонь подошел к учреждению, начало активно бороться с огнем, используя подручные средства для тушения. Несмотря на развивающуюся ситуацию, им удалось отвязать одну собаку. К сожалению, спасти вторую, находящуюся на привязи, не было возможности из-за быстрого распространения огня. Пожарные предупредили о необходимости эвакуации, так как пожар брал их в кольцо. Сотрудники «Огонька» покинули лагерь на собственном автомобиле вдоль реки, забрав с собой сторожа лагеря и спасенную собаку.Между тем сотрудникам МЧС России не удалось спасти большую часть «Огонька». Огонь уничтожил семь построек, сообщается в Telegram-канале ведомства.