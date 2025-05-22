Происшествия 22.05.2025 в 12:27

Два мальчугана из Бурятии стали виновниками лесного пожара

Затраты на тушение взыщут с их родителей
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Текст: Елена Кокорина
Два мальчугана из Бурятии стали виновниками лесного пожара

Два сельских мальчугана из Бурятии обрекли родителей на внушительные штрафы, так как стали виновниками лесного пожара. Небольшой костер, который они развели, превратился в неуправляемую огненную стихию, перебравшуюся по траве на близлежащий лес.

Подробностями происшествия поделились в МЧС республики.

- На берегу реки в селе Майла Хоринского района ребята 8 и 13 лет развели костер. По сухой растительности огонь быстро перешел на лес. В итоге, пожар на 5 гектарах тушили более 30 специалистов и 10 единиц техники. Материал в отношении юных нарушителей особого противопожарного режима направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних. Затраты на тушение лесного пожара будут взысканы с родителей мальчуганов, - рассказали в ведомстве.

Фото: МЧС РБ

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