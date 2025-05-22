Два мальчугана из Бурятии стали виновниками лесного пожара

Два сельских мальчугана из Бурятии обрекли родителей на внушительные штрафы, так как стали виновниками лесного пожара. Небольшой костер, который они развели, превратился в неуправляемую огненную стихию, перебравшуюся по траве на близлежащий лес.

Подробностями происшествия поделились в МЧС республики.

- На берегу реки в селе Майла Хоринского района ребята 8 и 13 лет развели костер. По сухой растительности огонь быстро перешел на лес. В итоге, пожар на 5 гектарах тушили более 30 специалистов и 10 единиц техники. Материал в отношении юных нарушителей особого противопожарного режима направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних. Затраты на тушение лесного пожара будут взысканы с родителей мальчуганов, - рассказали в ведомстве.

Фото: МЧС РБ