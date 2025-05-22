В Бурятии подросток угнал автомобиль и разобрал его на запчасти

В Бурятии сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля у жителя села Иволгинск. Мужчина вечером припарковал иномарку на улице возле частного дома, а утром ее на месте не оказалось.Оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний житель Улан-Удэ.«Молодой человек решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы доехать до дома, но затем бросил машину на одной из улиц села. Злоумышленник снял с иномарки капот, руль, переднюю панель салона и дверные карты общей стоимостью 150 тысяч рублей. Часть похищенного имущества он продал в автосервисе, где подрабатывал ремонтом автомобилей», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи в отношении подростка возбудили уголовное дело. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.