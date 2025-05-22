Происшествия 22.05.2025 в 12:54
В Бурятии подросток угнал автомобиль и разобрал его на запчасти
Детали парень продал в автосервисе, где подрабатывал
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля у жителя села Иволгинск. Мужчина вечером припарковал иномарку на улице возле частного дома, а утром ее на месте не оказалось.
Оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний житель Улан-Удэ.
«Молодой человек решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы доехать до дома, но затем бросил машину на одной из улиц села. Злоумышленник снял с иномарки капот, руль, переднюю панель салона и дверные карты общей стоимостью 150 тысяч рублей. Часть похищенного имущества он продал в автосервисе, где подрабатывал ремонтом автомобилей», - рассказали в МВД Бурятии.
По факту кражи в отношении подростка возбудили уголовное дело. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.
Оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний житель Улан-Удэ.
«Молодой человек решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы доехать до дома, но затем бросил машину на одной из улиц села. Злоумышленник снял с иномарки капот, руль, переднюю панель салона и дверные карты общей стоимостью 150 тысяч рублей. Часть похищенного имущества он продал в автосервисе, где подрабатывал ремонтом автомобилей», - рассказали в МВД Бурятии.
По факту кражи в отношении подростка возбудили уголовное дело. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.
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