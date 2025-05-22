Происшествия 22.05.2025 в 12:54

В Бурятии подросток угнал автомобиль и разобрал его на запчасти

Детали парень продал в автосервисе, где подрабатывал
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии подросток угнал автомобиль и разобрал его на запчасти
Фото: freepik.com
В Бурятии сотрудники полиции раскрыли угон автомобиля у жителя села Иволгинск. Мужчина вечером припарковал иномарку на улице возле частного дома, а утром ее на месте не оказалось.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний житель Улан-Удэ.

«Молодой человек решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы доехать до дома, но затем бросил машину на одной из улиц села. Злоумышленник снял с иномарки капот, руль, переднюю панель салона и дверные карты общей стоимостью 150 тысяч рублей. Часть похищенного имущества он продал в автосервисе, где подрабатывал ремонтом автомобилей», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту кражи в отношении подростка возбудили уголовное дело. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.
Теги
угон

Все новости

Несколько рейсов из Улан-Удэ задержали из-за атаки беспилотников на Москву
22.05.2025 в 13:14
В Бурятии подросток угнал автомобиль и разобрал его на запчасти
22.05.2025 в 12:54
Жителей Улан-Удэ зовут на праздник детства в парк «Юбилейный»
22.05.2025 в 12:47
В Бурятии покупатели массово отказываются от повышенного утильсбора
22.05.2025 в 12:29
Два мальчугана из Бурятии стали виновниками лесного пожара
22.05.2025 в 12:27
Собака, охранявшая детский лагерь под Читой, сгорела на глазах спасателей
22.05.2025 в 12:14
В Заиграевском районе отремонтировали две школы
22.05.2025 в 12:06
Самые меткие стрелки из Бурятии могут выиграть 100 тысяч рублей
22.05.2025 в 12:00
В Бурятии экс-зампреда оставили в камере, чтобы он не сбежал и никому не угрожал
22.05.2025 в 11:42
В Гусиноозерске ремонтируют сразу четыре улицы
22.05.2025 в 11:42
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
Два мальчугана из Бурятии стали виновниками лесного пожара
Затраты на тушение взыщут с их родителей
22.05.2025 в 12:27
Собака, охранявшая детский лагерь под Читой, сгорела на глазах спасателей
Молниеносное распространение огня не позволило отвязать животное с привязи
22.05.2025 в 12:14
В Бурятии экс-зампреда оставили в камере, чтобы он не сбежал и никому не угрожал
Галсан Дареев еще два месяца проведет в СИЗО
22.05.2025 в 11:42
Житель Бурятии заплатил 1,6 миллиона рублей ради заграничной поездки
Ему был выписан уголовный штраф за хранение незаконно заготовленной древесины
22.05.2025 в 11:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru