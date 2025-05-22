Происшествия 22.05.2025 в 16:47

Пьяный иркутянин угрожал взорвать водопровод в Бурятии

Несостоявшегося террориста задержала полиция
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Текст: Андрей Константинов
Пьяный иркутянин угрожал взорвать водопровод в Бурятии
Фото: архив «Номер один»
В Тункинском районе Бурятии полицейские задержали 24-летнего иркутянина, который угрожал взорвать водопровод в поселке Аршан.

Как рассказали в МВД Бурятии, все началось со звонка неизвестного на номер 112 с угрозами уничтожения водопровода. Информация сразу была передана в полицию. Правоохранители немедленно проверили объект, но ничего подозрительного там не обнаружили. Параллельно оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение звонившего. Его задержали в поселке Аршан.

Несостоявшимся террористом оказался 24-летний житель Иркутска. В ходе допроса парень рассказал, как было дело.

Оказалось, что молодой человек приехал в Аршан на отдых со своей сожительницей. Пара остановилась в гостях у знакомых. После размещения гости нарыли стол и начали распивать спиртное. Когда запасы алкоголя закончились, мужчина направился в магазин, где купил несколько бутылок вина. Одну из них он решил распить по дороге, присев на трубу водопровода.

После этого парня окончательно «накрыло». Домой он возвращался, постоянно спотыкаясь о трубы водопровода и падая. Пакет с бутылками вина он умудрился потерять по дороге.

Вернувшись без спиртного, молодой человек почему-то решил, что купленный алкоголь забрала его сожительница. На этой почве между парнем и девушкой разгорелся конфликт. В ходе ссоры, желая привлечь к себе внимание, иркутянин решил позвонить в экстренные службы и сообщить о готовящейся диверсии на водопроводе.

Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». С парня взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Теги
террор

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