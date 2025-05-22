Пьяный иркутянин угрожал взорвать водопровод в Бурятии

В Тункинском районе Бурятии полицейские задержали 24-летнего иркутянина, который угрожал взорвать водопровод в поселке Аршан.Как рассказали в МВД Бурятии, все началось со звонка неизвестного на номер 112 с угрозами уничтожения водопровода. Информация сразу была передана в полицию. Правоохранители немедленно проверили объект, но ничего подозрительного там не обнаружили. Параллельно оперативники уголовного розыска установили личность и местонахождение звонившего. Его задержали в поселке Аршан.Несостоявшимся террористом оказался 24-летний житель Иркутска. В ходе допроса парень рассказал, как было дело.Оказалось, что молодой человек приехал в Аршан на отдых со своей сожительницей. Пара остановилась в гостях у знакомых. После размещения гости нарыли стол и начали распивать спиртное. Когда запасы алкоголя закончились, мужчина направился в магазин, где купил несколько бутылок вина. Одну из них он решил распить по дороге, присев на трубу водопровода.После этого парня окончательно «накрыло». Домой он возвращался, постоянно спотыкаясь о трубы водопровода и падая. Пакет с бутылками вина он умудрился потерять по дороге.Вернувшись без спиртного, молодой человек почему-то решил, что купленный алкоголь забрала его сожительница. На этой почве между парнем и девушкой разгорелся конфликт. В ходе ссоры, желая привлечь к себе внимание, иркутянин решил позвонить в экстренные службы и сообщить о готовящейся диверсии на водопроводе.Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». С парня взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.