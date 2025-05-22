Бизнесмена из Бурятии посадили на 9,5 лет «строгача» за мошенничество и разбой

36-летний генеральный директор подрядной организации ООО «ЛогистТранстрой», обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, проведет 9,5 лет в колонии строгого режима. Помимо мошенничества, мужчина занимался бандитизмом и разбоем в составе банды.

В 2020 году между ООО «ЛогистТранстрой» и директором школы в селе Усть-Джилинда Баунтовского района был заключен муниципальный контракт о проведении капитального ремонта школы на сумму более 23 миллионов рублей. Ремонт должен был начаться 11 января 2021 г. и завершиться до 15 августа 2021 г.

В установленные контрактом сроки работы подрядчик не выполнил, более того, капитальный ремонт школы затянулся на три года.

Все это время школьники ютились в четырех маленьких и неприспособленных для нормального учебного процесса кабинетах в здании сельской администрации и библиотеки, а воспитанники детского сада - в комнате в здании фельдшерского пункта. В этом же здании был организована столовая. Из-за отдаленности школьникам приходилось каждый день проходить большое расстояние до пищеблока, а также питаться в две очереди, так как в столовой было всего лишь три стола. Кроме того, все это время детям было негде играть и заниматься физкультурой.

Гендиректор подрядной организации обманул заказчика и представил акты с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных работах и их стоимости, тем самым объем выполненных работ был намного завышен.

Так, фактически не были выполнены, но приняты и оплачены школой монтаж электрооборудования, установка электроосвещения, окраска системы отопления, изоляция труб, монтаж решеток на окнах, установка дверей в здании школы и другие работы.

Причиненный бюджету района ущерб, который превысил два миллиона рублей, Жаргалов возместил добровольно. Это послужило смягчающим наказание обстоятельством.

На судебное заседание мужчину доставили конвоем из исправительной колонии строгого режима, в которой он отбывает наказание за бандитизм и разбой, совершенный организованной группой. Полтора года назад Верховный Суд Республики Бурятия приговорил его к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

Баунтовский районный суда 15 мая 2025 г. признан мужчину виновным в совершении двух эпизодов мошенничества, в т.ч. в особо крупном размере. За эти преступления ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Верховного суда Республики Бурятия суд окончательно назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.



Фото предоставлено Светланой Федоровой