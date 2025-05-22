Происшествия 22.05.2025 в 17:42

Сельчанин из Бурятии не выжил после нападения своей сожительницы

Мужчина скончался от полученных ножевых ранений
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Текст: Елена Кокорина
Сельчанин из Бурятии не выжил после нападения своей сожительницы

В Бурятии вынесен приговор жительнице Иволгинского района, признанной виновной в убийстве сожителя. Она зарезала его кухонным ножом во время пьяной ссоры.

- Следствием и судом установлено, что женщина вместе с сожителем проживали и работали на частном подворье в улусе Гильбира, где ухаживали за скотом. 2 февраля 2025 года в течение дня в зимовье они распивали спиртные напитки, после чего вечером на фоне алкогольного опьянения поссорились. Во время конфликта женщина нанесла кухонным ножом удары сожителю в живот и по другим частям тела. От полученных повреждений потерпевший на следующий день скончался в больнице, - рассказали в Следственном комитете республики.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фото: loon.site

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