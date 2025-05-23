В Бурятии потушили пожар в спортивной школе

Возгорание котельной на территории спортивной школы произошло минувшим вечером в Усть-Баргузине. К месту происшествия выдвинулись пожарные подразделения 1-го Баргузинского отряда ГПС РБ: 4 огнеборца и 2 единицы техники.«На момент прибытия пожарных горела котельная, угрозы перехода пламени на соседние постройки не было. Возгорание потушили в течение 40 минут на общей площади 90 кв.м. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.