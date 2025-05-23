Происшествия 23.05.2025 в 09:18

В Бурятии торфяной пожар стал причиной лесного пожара

Все остальные возгорания произошли по вине человека
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии торфяной пожар стал причиной лесного пожара
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии потушили 7 лесных пожаров, при этом возникло 6 новых возгораний. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, почти все они возникли из-за неосторожного обращения с огнём и только один – в Кижингинском районе – по другой причине. Там огонь на лес перешел с торфяного пожара.

Таким образом, сейчас в лесах республики действует 19 пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кабанском, Кижингинском и Прибайкальском районах на общей площади 14 759 га.

«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работает 470 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлечённых граждан. Задействована 101 единица техники», - сообщили в РАЛХе.
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