В Бурятии торфяной пожар стал причиной лесного пожара

За прошедшие сутки в Бурятии потушили 7 лесных пожаров, при этом возникло 6 новых возгораний. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, почти все они возникли из-за неосторожного обращения с огнём и только один – в Кижингинском районе – по другой причине. Там огонь на лес перешел с торфяного пожара.Таким образом, сейчас в лесах республики действует 19 пожаров: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кабанском, Кижингинском и Прибайкальском районах на общей площади 14 759 га.«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работает 470 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлечённых граждан. Задействована 101 единица техники», - сообщили в РАЛХе.