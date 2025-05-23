Происшествия 23.05.2025 в 09:35

В Забайкалье были шокированы огромным числом сгоревших животных

Косули, пытаясь убежать от пожаров, попадают в огненные ловушки
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье были шокированы огромным числом сгоревших животных

Нерасторопность чиновников Забайкалья в тушении лесных пожаров привела к массовым потерям численности флоры и фауны края.

Например, в Нерчуганском заказнике, расположенном расположен в Тунгокоченском районе Забайкалья действуют подземные пожары, которые особенно губительны для животных. Об этом корреспонденту «Чита.Ру» сообщил руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Забайкальского края Александр Бузинов.

- В заказнике прошел небольшой снег, сейчас открытого горения на территории нет. Они, как оказалось, горят еще с прошлого года, всю зиму тлели, но из-за засухи горение глубоко ушло в землю. Птичек обгоревших постоянно находим. Сейчас идет также отел у животных, бывало, что коз, косуль, изюбрей сгоревших находим. Конечно, животные паникуют, им куда деваться. Иногда они даже сами заскакивают в огонь, то есть разбегаются и прыгают. Это сложно понять, — рассказал он.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства по состоянию на утро 22 мая в Забайкальском крае действуют 34 пожара на землях лесного фонда.

Площадь, пройденная огнем, составила 729 729 га.

 

Фото: loon.site

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