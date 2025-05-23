В Бурятии пьяный подросток на мотоцикле сбил 15-летнюю девочку

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних, которое произошло сегодня ночью в Северобайкальске.

- На данный момент установлено, что в 01.45 часов 16-летний водитель мотоцикла «Ямаха» без прав, следуя вместе с 16-летним пассажиром по проспекту Ленинградский, на регулируемом пешеходном переходе наехал на 15-летнюю девочку. В результате ДТП трое подростков получили травмы различной степени тяжести. Прибывшие на место ДТП автоинспекторы установили, что подросток за рулем мотоцикла находился в состоянии опьянения, результат освидетельствования составил 0,20 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - рассказали в ГИБДД республики.

В настоящее время с родителями несовершеннолетних работают сотрудники полиции, в том числе выясняются обстоятельства аварии и причины, почему дети в ночное время находились вне дома.

Фото: ГИБДД РБ