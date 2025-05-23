Происшествия 23.05.2025 в 10:49

87-летний водитель в Бурятии стал виновником смертельной аварии

45-летний пешеход от полученных травм скончался в больнице
A- A+
Текст: Елена Кокорина
87-летний водитель в Бурятии стал виновником смертельной аварии

Смертельное ДТП произошло вчера, 22 мая, в Кяхте. Виновником оказался 87-летний водитель иномарки, который проигнорировал простые правила дорожного движения.

- Около 10 часов 87-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» на перекрестке ул. Ленина и Обручева не предоставил преимущества в движении 62-летнему водителю мотоцикла «БМВ». Из-за этого мотоциклист совершил наезд на 45-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Водитель мотоцикла также доставлен в Кяхтинскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Всего за сутки на территории республики инспекторами ДПС выявлено 314 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 пьяных водителей.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими подростками.

Фото: ГИБДД РБ

Теги
ДТП

Все новости

ИТ-компании Бурятии приглашаются к участию в акселераторе Спринт 2.0
23.05.2025 в 11:31
Курс доллара рухнул ниже 80 рублей
23.05.2025 в 11:09
В Бурятии наказали нерадивого подрядчика
23.05.2025 в 10:49
87-летний водитель в Бурятии стал виновником смертельной аварии
23.05.2025 в 10:49
В Бурятии пьяный подросток на мотоцикле сбил 15-летнюю девочку
23.05.2025 в 10:35
Студенты-волонтеры в Бурятии помогли матери участника СВО
23.05.2025 в 10:34
Очередная жертва аферистов в Бурятии рассталась с половиной миллиона рублей
23.05.2025 в 10:19
В пиццу «Маргарита» наложили фальсифицированный сыр
23.05.2025 в 10:17
Жители Бурятии переживают за пчел
23.05.2025 в 09:59
Студенты-зоотехники проходят практику в хозяйстве «Мать земля» с поддержкой Минсельхозпрода Бурятии
23.05.2025 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
В Бурятии пьяный подросток на мотоцикле сбил 15-летнюю девочку
В результате ДТП в больницу попали трое несовершеннолетних
23.05.2025 в 10:35
В Забайкалье были шокированы огромным числом сгоревших животных
Косули, пытаясь убежать от пожаров, попадают в огненные ловушки
23.05.2025 в 09:35
В Бурятии торфяной пожар стал причиной лесного пожара
Все остальные возгорания произошли по вине человека
23.05.2025 в 09:18
В Бурятии потушили пожар в спортивной школе
Там сгорела котельная
23.05.2025 в 09:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru