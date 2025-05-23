87-летний водитель в Бурятии стал виновником смертельной аварии

Смертельное ДТП произошло вчера, 22 мая, в Кяхте. Виновником оказался 87-летний водитель иномарки, который проигнорировал простые правила дорожного движения.

- Около 10 часов 87-летний водитель автомобиля «Тойота Премио» на перекрестке ул. Ленина и Обручева не предоставил преимущества в движении 62-летнему водителю мотоцикла «БМВ». Из-за этого мотоциклист совершил наезд на 45-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Водитель мотоцикла также доставлен в Кяхтинскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, - прокомментировали в ГИБДД республики.

Всего за сутки на территории республики инспекторами ДПС выявлено 314 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 17 пьяных водителей.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями ТС. Есть ДТП с пострадавшими подростками.

Фото: ГИБДД РБ