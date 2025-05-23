Происшествия 23.05.2025 в 14:47

Жительницу Бурятии осудили за убийство брата

В ходе пьяной ссоры она ударила родственника ножом
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Текст: Андрей Константинов
Жительницу Бурятии осудили за убийство брата
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве.

«В ночь на 25 февраля в селе Курумкан женщина вместе с братом употребляла спиртное в гостях у знакомых. Позднее между родственниками произошла ссора. В ее ходе женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь брату. От полученной раны он умер на месте», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.

Суд признал женщину виновной. Её приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.
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