Жительницу Бурятии осудили за убийство брата

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве.«В ночь на 25 февраля в селе Курумкан женщина вместе с братом употребляла спиртное в гостях у знакомых. Позднее между родственниками произошла ссора. В ее ходе женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь брату. От полученной раны он умер на месте», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.Суд признал женщину виновной. Её приговорили к 7,5 годам колонии общего режима.