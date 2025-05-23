Мигрантов, зарезавших двух иркутян, арестовали через 22 года

В Иркутске следователи раскрыли двойное убийство, совершенное в Ленинском районе города в далеком 2003 году. Тогда установить личности злоумышленников не удалось, и расследование дела приостановили.«В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователями регионального управления СК России, следователем-криминалистом Главного управления криминалистики СК России повторно проанализированы материалы уголовного дела, установлен и допрошен непосредственный свидетель произошедшего. При содействии сотрудников полиции удалось установить причастность к совершению преступления двух мужчин. В рамках технических мероприятий и наружного наблюдения местонахождение одного из фигурантов было установлено в Москве, второго – в Иркутске. Ими оказались граждане ближнего зарубежья, которые сразу после совершения преступления покинули территорию страны», - рассказали в СК России по Иркутской области.По версии следствия, в августе 2003 года в Иркутске на ул. Розы Люксембург из-за малозначительного повода между фигурантами и двумя местными жителями возник конфликт. В ходе ссоры мигранты, вооруженные ножами, нанесли противникам множественные ранения, от которых те скончались на месте.В настоящее время подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Им предъявлено обвинение по п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений).