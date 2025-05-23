Происшествия 23.05.2025 в 16:46

Мигрантов, зарезавших двух иркутян, арестовали через 22 года

Сразу после преступления злоумышленники уехали из России
A- A+
Текст: Иван Иванов
Мигрантов, зарезавших двух иркутян, арестовали через 22 года
Фото: СК Иркутской области
В Иркутске следователи раскрыли двойное убийство, совершенное в Ленинском районе города в далеком 2003 году. Тогда установить личности злоумышленников не удалось, и расследование дела приостановили.

«В рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет следователями регионального управления СК России, следователем-криминалистом Главного управления криминалистики СК России повторно проанализированы материалы уголовного дела, установлен и допрошен непосредственный свидетель произошедшего. При содействии сотрудников полиции удалось установить причастность к совершению преступления двух мужчин. В рамках технических мероприятий и наружного наблюдения местонахождение одного из фигурантов было установлено в Москве, второго – в Иркутске. Ими оказались граждане ближнего зарубежья, которые сразу после совершения преступления покинули территорию страны», - рассказали в СК России по Иркутской области.

По версии следствия, в августе 2003 года в Иркутске на ул. Розы Люксембург из-за малозначительного повода между фигурантами и двумя местными жителями возник конфликт. В ходе ссоры мигранты, вооруженные ножами, нанесли противникам множественные ранения, от которых те скончались на месте.

В настоящее время подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Им предъявлено обвинение по п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц, из хулиганских побуждений).
Теги
убийство

Все новости

Алкоголик из Бурятии оказался вором с полицейской ориентировки
23.05.2025 в 17:20
Жителей Улан-Удэ приглашают на поэтический вечер, посвященный Александру Пушкину
23.05.2025 в 17:18
В Забайкалье пожарные сами подожгли лес
23.05.2025 в 17:18
Мигрантов, зарезавших двух иркутян, арестовали через 22 года
23.05.2025 в 16:46
В Бурятии выбрали лучших молодых врачей 2025 года
23.05.2025 в 16:41
«Ростелеком» провел показ документального фильма «История нашей Победы» в Бурятии
23.05.2025 в 16:28
Буряад театр проведет очередной флешмоб в национальных костюмах
23.05.2025 в 16:25
Жители Бурятии примут участие в Кубке Дальнего Востока «Игры ГТО 2025»
23.05.2025 в 16:03
В Улан-Удэ высадили 400 саженцев абрикоса, кизильника и спиреи
23.05.2025 в 15:59
В Бурятии работают пункты проката технических средств реабилитации
23.05.2025 в 15:50
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
В Забайкалье пожарные сами подожгли лес
Профилактический отжиг травы вышел из-под контроля
23.05.2025 в 17:18
Жительницу Бурятии осудили за убийство брата
В ходе пьяной ссоры она ударила родственника ножом
23.05.2025 в 14:47
87-летний водитель в Бурятии стал виновником смертельной аварии
45-летний пешеход от полученных травм скончался в больнице
23.05.2025 в 10:49
В Бурятии пьяный подросток на мотоцикле сбил 15-летнюю девочку
В результате ДТП в больницу попали трое несовершеннолетних
23.05.2025 в 10:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru