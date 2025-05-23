Происшествия 23.05.2025 в 17:18

В Забайкалье пожарные сами подожгли лес

Профилактический отжиг травы вышел из-под контроля
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье пожарные сами подожгли лес
Фото: freepik.com
В Забайкальском крае задержаны трое сотрудников лесного хозяйства, подозреваемых в поджоге сухой травы, приведшем к масштабному лесному пожару. Об этом 23 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что фигурантами стали руководитель лесопожарного формирования, лесной пожарный и водитель районного филиала КГСАУ «Забайкальское лесохозяйственное объединение». По предварительной информации, в марте они инициировали пал сухой травы у лесного массива якобы в целях профилактики.

«В результате несоблюдения условий проведения подобных мероприятий пламя вышло из-под контроля и перебросилось на деревья. Мужчины о начавшемся пожаре никому не сообщили и меры к своевременному тушению не приняли», — уточнила Волк.

В результате пламя охватило территорию более 30 тыс. га. Ликвидировать пожар удалось лишь к концу апреля.

Уголовное дело, первоначально возбужденное по ч.1 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»), впоследствии было переквалифицировано на ч. 4 той же статьи (более тяжкая). Оно передано в следственные подразделения МВД России.

После установления личностей подозреваемые были задержаны.

В Забайкальском крае продолжается активная борьба с лесными пожарами, в которой задействованы как спецслужбы, так и добровольцы.
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