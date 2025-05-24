В Улан-Удэ один окурок стал причиной эвакуации сотни человек

Из-за непотушенного окурка сегодня утром в Улан-Удэ эвакуировали более 100 человек. Все они находились в одной из больниц столицы.

- Утром 24 мая на телефон пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в пищеблоке Железнодорожной больницы в Улан-Удэ. Пожарно-спасательная техника выехала по второму рангу пожара. Из задымленных помещений медучреждения самостоятельно эвакуировались 138 человек. Пострадавших нет, - рассказали в МЧС республики.

Источник задымления был обнаружен в подвальном помещении. Очаг самоликвидировался из-за нехватки кислорода на площади 0,2 квадрата, поэтому дополнительным силам был дан отбой.

Причиной возгорания стала неосторожность при курении. Виновное лицо сейчас устанавливается дознавателем МЧС России.

Фото: МЧС РБ