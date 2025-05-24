Происшествия 24.05.2025 в 17:45

На правление СНТ в Улан-Удэ совершено вооруженное нападение

На отчаянный шаг мужчину толкнули перебои с водоснабжением
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Текст: Елена Кокорина
На правление СНТ в Улан-Удэ совершено вооруженное нападение

На правление СНТ «Зенит» в пригороде Улан-Удэ напал мужчина с пистолетом. Ранее он появился в чате телеграм-канала садоводства под именем Андрей Ш., где писал угрожающие сообщения женщинам с использованием нецензурных выражений, обещал всех избить, требовал их адреса и выдавал себя за офицера полиции в отставке (в МВД по РБ это опровергли).

Затем он приехал в контору СНТ, где шло заседание правления. По словам очевидцев, Андрей Ш. скандалил и напал на одного из членов правления – военного врача, ветерана боевых действий. Дебошир ударил его головой в лицо, а другому члену правления порвал рубашку.

От нападавшего сильно пахло спиртным, хотя приехал он на автомобиле. Во время конфликта он извлек пистолет, похожий на ТТ. Но члены правления отобрали у него «ствол» и скрутили скандалиста до приезда полиции. Что это было за оружие (боевое, травматическое, газовое или просто муляж) теперь предстоит установить экспертам.

Неадекватное поведение мужчины было вызвано отсутствием водоснабжения садовых участков по графику из-за многочисленных аварий на ветхих водолиниях СНТ «Зенит». Некогда процветавшее садоводство переживает нелегкие времена. Построенный еще в советскую эпоху водопровод давно нуждается в реконструкции. В апреле садоводы избрали нового председателя и правление. В «Зените» около 600 дачных участков.

Фото: Номер один

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