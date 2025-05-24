Происшествия 24.05.2025 в 21:31

Дебошир продолжает третировать улан-удэнцев даже после задержания

По телефону он угрожает горожанам убийством
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Текст: Елена Кокорина
Дебошир продолжает третировать улан-удэнцев даже после задержания

Дебошир из СНТ «Зенит» продолжает третировать садоводов. После того, как его увезла полиция, он вновь появился в чате телеграм-канала СНТ. «Они свое получат», – написал Андрей Ш., видимо, в адрес членов правления товарищества, на заседание которого он ворвался с пистолетом. Кроме того, по словам пожилой семейной пары, он звонил им и угрожал убийством.

Пока непонятно, был ли скандалист отпущен полицейскими и воспринял их снисходительность как «благословение» на новые бесчинства. Либо совершает звонки и пишет в чат прямо из отдела МВД по РБ.

Во время инцидента в правлении СНТ «Зенит» Андрей Ш. заявлял, будто является отставным офицером полиции. Но в МВД по РБ это опровергли. А также сообщили, что пистолет, с которым он ворвался в контору садоводческого товарищества, был игрушечным. Хотя все присутствующие восприняли угрозу реально.

- Когда человек в сильном алкогольном опьянении кричит, что он бывший сотрудник, достает пистолет, передёргивает затвор и направляет на тебя, не задумываешься над тем, что у него в руке: игрушка или боевое оружие, – поделился своими переживаниями один из участников конфликта.

Как нам удалось выяснить, в прошлом дебоширу был вынесен обвинительный приговор по четырем эпизодам преступной деятельности, предусмотренным ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Судимость, возможно, погашена, но сам факт может свидетельствовать о склонности к криминальному поведению.  

Как сообщал «Номер Один», свои действия Андрей Ш. объясняет отсутствием водоснабжения садовых участков по графику из-за многочисленных аварий на ветхих водолиниях СНТ «Зенит». Некогда процветавшее садоводство переживает нелегкие времена. Построенный еще в советскую эпоху водопровод давно нуждается в реконструкции. В апреле садоводы избрали нового председателя и правление. В «Зените» около 600 дачных участков.

Фото: Номер один

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