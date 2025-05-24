Происшествия 24.05.2025 в 21:45

В Бурятии выясняют обстоятельства гибели маленькой девочки

Пожар случился в доме многодетной семьи
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии выясняют обстоятельства гибели маленькой девочки

В Бичурском районе Бурятии в рамках уголовного дела Следственным комитетом устанавливаются обстоятельства смерти ребенка в сгоревшем доме.

По данным следствия, в сгоревшем доме проживала семья, в которой воспитывались трое несовершеннолетних детей. 24 мая отец находился на работе. Вечером мать с детьми вышли во двор и стали ухаживать за скотом в коровнике. Чуть позже младшая девочка 2023 года рождения забежала в дом, где спустя некоторое время на кухне произошло возгорание. Огонь быстро распространился по помещениям. Пламя заметили соседи, прибежали, сообщили матери, после чего попытались через окна попасть внутрь, но безуспешно. Девочка погибла внутри горящего строения.    

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка или аварийная работа электроприборов на кухне.

Фото: loon.site

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