В Мухоршибирском районе сгорело 12 гектаров тайги

В Бурятии уничтожено 12 гектаров тайги из-за неосторожного обращения с огнем.

- Днем 23 мая на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании сухой травы в 4 километрах от села Харашибирь Мухоршибирского района. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что вместе сухой растительностью огонь бушует в лесном массиве. В считанные минуты загорание травы ликвидировали. А вот лесной пожар, охвативший 12 гектаров, удалось потушить спустя почти сутки силами 40 человек и 9 единиц техники, - сообщили в МЧС Бурятии.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо пока устанавливается.

В настоящее время в Бурятии действуют 34 очага лесных пожаров на площади 15,5 тысяч гектаров.

Фото: скриншот видео, МЧС Бурятии