В Бурятии разыскивают 8-летнего мальчика

Сотрудниками полиции Бурятии разыскивается 8-летний Ярослав Сергеев. Вчера вечером он убежал с берега реки Селенга в 2 км от села Брянск Кабанского района. В местности «Водосброс» он купался со своими братьями.

Приметы ребенка: худощавого телосложения, рост 130 сантиметров, карие глаза, русые волосы.

Был одет только в купальные трусы.

На поиск ребенка ориентирован личный состав отдела полиции.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: +79025397559, +79835361818, +79085925614, 8(3013) 873773 или 102.

Фото: полиция РБ