Происшествия 26.05.2025 в 09:39
В Бурятии следы пропавшего мальчика привели к обрыву
Поиски мальчика продолжаются
Текст: Андрей Константинов
В Кабанском районе Бурятии продолжаются поиски 8-летнего мальчика, который пропал вчера возле берега Селенги в 2 км от села Брянск. В местности «Водосброс» он купался со своими братьями.
«Мальчик со старшими братьями пошел купаться. Старшие братья начали тонуть, их спас сосед. Потерявшийся мальчик испугался и убежал в кусты. Найти его не удалось», - сообщили в телеграм-канале «Кабанск-инфо.24/7».
На поиски ребенка вышли спасатели, полиция и местные жители – всего более ста человек. По данным «Кабанск-инфо.24/7», сегодня утром кинологи с собаками обнаружили следы, ведущие к обрыву берега. Поиски мальчика продолжаются.
«Мальчик со старшими братьями пошел купаться. Старшие братья начали тонуть, их спас сосед. Потерявшийся мальчик испугался и убежал в кусты. Найти его не удалось», - сообщили в телеграм-канале «Кабанск-инфо.24/7».
На поиски ребенка вышли спасатели, полиция и местные жители – всего более ста человек. По данным «Кабанск-инфо.24/7», сегодня утром кинологи с собаками обнаружили следы, ведущие к обрыву берега. Поиски мальчика продолжаются.
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