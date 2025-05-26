Происшествия 26.05.2025 в 09:46

Более 30 лесных пожаров в Бурятии тушат 800 человек

Их общая площадь составляет около 20 тысяч гектаров.
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Текст: Елена Кокорина
Более 30 лесных пожаров в Бурятии тушат 800 человек

По оперативным данным, утром 26 мая на территории Бурятии действует 34 лесных пожара. С огнём сражаются почти 800 человек.

По информации Республиканского агентства лесного хозяйства леса горят в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Закаменском, Кабанском, Кижингинском, Прибайкальском, Селенгинском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском и Тункинском районах. Их общая площадь составляет почти 20 тысяч гектаров.

- За прошедшие сутки в республике обнаружено 10 новых возгораний в Баргузинском, Баунтовском, Иволгинском, Прибайкальском, Селенгинском и Тарбагатайском

районах. Ликвидировано 9 очагов. Причиной возникновения 9-ти действующих возгораний стала сухая гроза. Два очага произошло из-за горения торфа, один пожар из-за обрыва ЛЭП.

В остальных случаях причина возникновения – неосторожное обращение с огнём. Угрозы населённым пунктам нет, - рассказали в РАЛХ.

На тушении работает 779 человек лесников, авиалесоохраны, сотрудников МЧС, арендаторов лесных участков и привлечённых граждан. Задействовано 189 единиц техники.

На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС. Места отдыха закрыты для посещения. Использование открытого огня запрещено.

Фото: РАЛХ

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