Происшествия 26.05.2025 в 10:05
В Улан-Удэ столкнулись две «Хонды»
Одного из водителей пришлось госпитализировать
ДТП случилось в воскресенье ночью на перекрестке проспекта 50 лет Октября и ул. Гагарина в Улан-Удэ.
«47-летний водитель «Хонды Лого» совершил столкновение с «Хондой Фит» под управлением 29-летнего водителя. В результате аварии водитель «Лого» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в БСМП», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
«47-летний водитель «Хонды Лого» совершил столкновение с «Хондой Фит» под управлением 29-летнего водителя. В результате аварии водитель «Лого» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в БСМП», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
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