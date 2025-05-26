В Улан-Удэ нашли мины и снаряды

В Улан-Удэ возле железной дороги прохожие нашли снаряды и мины. На место вызвали правоохранителей.





«Специалисты-взрывотехники ОМОНа в ходе обследования установили, что найденные предметы являются пустотелыми артиллерийскими снарядами и противопехотными учебными минами. Также были обнаружены фрагменты гильз. При этом только один 122-мм артиллерийский снаряд содержал остатки взрывчатого вещества. Остальные боеприпасы и их фрагменты угрозы не представляли», - рассказали в Росгвардии Бурятии.





Найденный арсенал передали военным саперам для дальнейшей утилизации.





Фото: Росгвардия Бурятии