Происшествия 26.05.2025 в 11:19

В Бурятии к поискам ребенка подключились опытные следователи-криминалисты

По факту исчезновения мальчика возбудили уголовное дело
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии к поискам ребенка подключились опытные следователи-криминалисты
Фото: прокуратура Бурятии
Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту безвестного исчезновения 8-летнего мальчика возле Селенги на окраине села Брянск.

Как сообщили в следственном ведомстве, днем 25 мая трое мальчиков без разрешения взрослых пришли к Селенге на окраине села Брянск, где стали купаться. Позже двое из них начали тонуть, и на помощь к ним поспешил местный житель с супругой, которые находились неподалеку. Пока они занимались спасением, третий мальчик от испуга забежал в заросли кустов, после чего обратно не вернулся и бесследно исчез.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные и поисковые мероприятия. Следователи координируют работу поисковых групп, допрашивают местных жителей. К месту происшествия также выехали опытные следователи-криминалисты из аппарата следственного управления для организации проведения комплекса процессуальных действий и сбора материалов для назначения экспертиз», - рассказали в Следственном комитете.

Напомним, сегодня утром телеграм-канал «Кабанск-инфо.24/7» сообщил, что кинологи с собаками обнаружили следы ребенка, ведущие к обрыву берега.

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