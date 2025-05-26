Происшествия 26.05.2025 в 11:31
В Бурятии лесной пожар бушует вблизи села Баргузин
В РАЛХе сообщили, что ситуация под контролем
Текст: Андрей Константинов
Лесной пожар вспыхнул сегодня ночью недалеко от села Баргузин в районе лыжной базы.
«По состоянию на 11 часов 26 мая площадь пожара составляет 3 гектара. Угрозы населенному пункту и прилегающим постройкам нет. На тушении работают 16 человек из числа лесной охраны и добровольцев. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как уточнили в РАЛХе, работы по тушению осложняются каменистой россыпью и крутым склоном горы.
«По состоянию на 11 часов 26 мая площадь пожара составляет 3 гектара. Угрозы населенному пункту и прилегающим постройкам нет. На тушении работают 16 человек из числа лесной охраны и добровольцев. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как уточнили в РАЛХе, работы по тушению осложняются каменистой россыпью и крутым склоном горы.
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