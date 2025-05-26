В Бурятии лесной пожар бушует вблизи села Баргузин

Лесной пожар вспыхнул сегодня ночью недалеко от села Баргузин в районе лыжной базы.«По состоянию на 11 часов 26 мая площадь пожара составляет 3 гектара. Угрозы населенному пункту и прилегающим постройкам нет. На тушении работают 16 человек из числа лесной охраны и добровольцев. Задействовано 5 единиц лесопожарной техники», - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Как уточнили в РАЛХе, работы по тушению осложняются каменистой россыпью и крутым склоном горы.