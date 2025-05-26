Происшествия 26.05.2025 в 12:43

В Бурятии для поисков мальчика включают сирены

Полицейские надеются, что пропавший ребенок их услышит
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии для поисков мальчика включают сирены
Фото: МВД Бурятии
В Кабанском районе продолжаются поиски 7-летнего мальчика, который пропал 25 мая в районе Селенги около местности «водосбор».

Как сообщили в МВД Бурятии, заявление о пропаже ребенка поступило от его матери вчера вечером.

«На поиски мальчика незамедлительно были ориентированы все сотрудники районного ОВД. Ночью для поиска стражи правопорядка использовали световые приборы, громкоговорящие устройства и иные технические средства. Также полицейские продолжают включать спецсигналы служебных машин в надежде на то, что ребёнок их услышит», - рассказали в МВД.

Сейчас полицейские проверяют детские площадки, придворовые территории домов, заброшенные здания в селе Брянск, проводят беседы с местными жителями, обходят лес и берега реки. В поисках совместно с полицейскими задействованы волонтеры отряда «ЛизаАлерт», сотрудники МЧС и Посольского поисково-спасательного подразделения, а также местные жители.

Напомним, по факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело. На место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты из аппарата следственного управления.

Ранее сообщалось, что днем 25 мая трое мальчиков без разрешения взрослых пришли к Селенге на окраине села Брянск, где стали купаться. Позже двое из них начали тонуть, и на помощь к ним поспешил местный житель с супругой, которые находились неподалеку. Пока они занимались спасением, третий мальчик от испуга забежал в заросли кустов, после чего обратно не вернулся и бесследно исчез.
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