В Улан-Удэ задержали вконец обнаглевшего похитителя алкоголя

В Улан-Удэ полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего парня, который три дня подряд воровал алкоголь из сетевого продуктового магазина. В четвертый день злоумышленник вновь пришел в торговую точку для хищения спиртного, но там его уже ждали работники. Юношу задержали и сдали полицейским.Как рассказали в МВД Бурятии, молодой горожанин за три дня посетил торговую точку 10 раз. В общей сложности он похитил 24 бутылки вина и 4 бутылки крепкого алкоголя. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.Злоумышленник пояснил, что алкоголь он перепродавал на улице случайным прохожим, выручив таким образом около 15 тысяч рублей. Две бутылки крепкого алкоголя парень выпил сам вместе со знакомыми.