Происшествия 26.05.2025 в 14:00

В Улан-Удэ задержали вконец обнаглевшего похитителя алкоголя

За три дня парень совершил 10 «рейдов» в торговую точку, стащив 28 бутылок
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержали вконец обнаглевшего похитителя алкоголя
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего парня, который три дня подряд воровал алкоголь из сетевого продуктового магазина. В четвертый день злоумышленник вновь пришел в торговую точку для хищения спиртного, но там его уже ждали работники. Юношу задержали и сдали полицейским.

Как рассказали в МВД Бурятии, молодой горожанин за три дня посетил торговую точку 10 раз. В общей сложности он похитил 24 бутылки вина и 4 бутылки крепкого алкоголя. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Злоумышленник пояснил, что алкоголь он перепродавал на улице случайным прохожим, выручив таким образом около 15 тысяч рублей. Две бутылки крепкого алкоголя парень выпил сам вместе со знакомыми.
Теги
кража

Все новости

Жителей Бурятии призывают жить экологично
26.05.2025 в 14:42
В Улан-Удэ задержали вконец обнаглевшего похитителя алкоголя
26.05.2025 в 14:00
Жигули водителя из Бурятии стало собственностью государства
26.05.2025 в 13:13
Жители Бурятии могут пожаловаться на плохое качество туристических услуг
26.05.2025 в 12:54
Спасатели Улан-Удэ предупреждают - не позволяйте детям купаться в реках
26.05.2025 в 12:46
В Бурятии для поисков мальчика включают сирены
26.05.2025 в 12:43
Улан-Удэ возобновляет летнюю уборку города в рамках «Чистого четверга»
26.05.2025 в 12:35
В Ошурково Иволгинского района ремонтируют две улицы
26.05.2025 в 12:33
Загородные детские лагеря в Бурятии становятся для семей все дороже
26.05.2025 в 12:09
Власти Улан-Удэ выбили для городских волонтеров скидки в магазинах
26.05.2025 в 11:52
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
В Бурятии для поисков мальчика включают сирены
Полицейские надеются, что пропавший ребенок их услышит
26.05.2025 в 12:43
В Бурятии лесной пожар бушует вблизи села Баргузин
В РАЛХе сообщили, что ситуация под контролем
26.05.2025 в 11:31
В Бурятии к поискам ребенка подключились опытные следователи-криминалисты
По факту исчезновения мальчика возбудили уголовное дело
26.05.2025 в 11:19
В Улан-Удэ нашли мины и снаряды
Арсенал обнаружили возле железной дороги
26.05.2025 в 10:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru