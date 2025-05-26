На севере Бурятии стремительно растет площадь пожара

В Баунтовском районе Бурятии пожарные, лесники и добровольцы защищают от огня населенный пункт. Если на 11 часов утра площадь пожара составляла 3 гектара, то на 14 часов она достигла уже 42-х га.

Лес вблизи населенного пункта Северный загорелся вечером 25 мая.

- Для защиты и контроля ситуации к месту пожара были направлены пожарные подразделения 19-го Баунтовского отряда ГПС РБ, лесная охрана, добровольная пожарная команда и патрульно-маневренная группа муниципального образования. Благодаря их слаженным и оперативным действиям переход огня на населенный пункт не был допущен.

На сегодняшний момент пожар действует в 6-7 километрах от оздоровительного лагеря «Восход», территория которого опахана. На данный момент пребывающих в лагере нет, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На тушении лесного пожара площадью 42 гектара задействовано 29 человек и 9 единиц техники. На защите населенного пункта находятся 20 человек и 6 единиц техники 19-го Баунтовского отряда ГПС РБ, добровольцев и патрульно-маневренной группы муниципального образования, добавили в ведомстве.

Фото: ГО и ЧС