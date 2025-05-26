В Бурятии пьющая мать лишилась ребенка

В Закаменске неравнодушные граждане обратили внимание властей на ситуацию в одной из квартир, где сильно плакал ребенок. При этом его мать была пьяна, а в помещении находились посторонние люди.Сотрудники Органа опеки и попечительства совместно с полицией оперативно отреагировали на сообщение и нагрянули в жилище женщины. Ничего хорошего они там не обнаружили.«Мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В жилище зафиксированы антисанитарные условия, там не было продуктов, предметов первой необходимости, питания для грудного ребенка», - сообщает об итогах проверки телеграм-канал «Закамна-инфо.24/7».Ребенка у женщины изъяли, а в отношении нее составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. В ближайшее время на мать подадут иск о лишении ее родительских прав.