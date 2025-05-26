Происшествия 26.05.2025 в 14:56

В Бурятии пьющая мать лишилась ребенка

Его у женщины забрали из-за ужасных условий
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьющая мать лишилась ребенка
Фото: freepik.com
В Закаменске неравнодушные граждане обратили внимание властей на ситуацию в одной из квартир, где сильно плакал ребенок. При этом его мать была пьяна, а в помещении находились посторонние люди.

Сотрудники Органа опеки и попечительства совместно с полицией оперативно отреагировали на сообщение и нагрянули в жилище женщины. Ничего хорошего они там не обнаружили.

«Мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В жилище зафиксированы антисанитарные условия, там не было продуктов, предметов первой необходимости, питания для грудного ребенка», - сообщает об итогах проверки телеграм-канал «Закамна-инфо.24/7».

Ребенка у женщины изъяли, а в отношении нее составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. В ближайшее время на мать подадут иск о лишении ее родительских прав.
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