Происшествия 26.05.2025 в 14:56
В Бурятии пьющая мать лишилась ребенка
Его у женщины забрали из-за ужасных условий
Текст: Андрей Константинов
В Закаменске неравнодушные граждане обратили внимание властей на ситуацию в одной из квартир, где сильно плакал ребенок. При этом его мать была пьяна, а в помещении находились посторонние люди.
Сотрудники Органа опеки и попечительства совместно с полицией оперативно отреагировали на сообщение и нагрянули в жилище женщины. Ничего хорошего они там не обнаружили.
«Мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В жилище зафиксированы антисанитарные условия, там не было продуктов, предметов первой необходимости, питания для грудного ребенка», - сообщает об итогах проверки телеграм-канал «Закамна-инфо.24/7».
Ребенка у женщины изъяли, а в отношении нее составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. В ближайшее время на мать подадут иск о лишении ее родительских прав.
Сотрудники Органа опеки и попечительства совместно с полицией оперативно отреагировали на сообщение и нагрянули в жилище женщины. Ничего хорошего они там не обнаружили.
«Мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения. В жилище зафиксированы антисанитарные условия, там не было продуктов, предметов первой необходимости, питания для грудного ребенка», - сообщает об итогах проверки телеграм-канал «Закамна-инфо.24/7».
Ребенка у женщины изъяли, а в отношении нее составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. В ближайшее время на мать подадут иск о лишении ее родительских прав.