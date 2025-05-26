В Бурятии полковник оставил трех подростков без байков

В Иволгинском районе Бурятии полиция продолжает рейды по выявлению байкеров-нарушителей. Так, 22 мая в селе Нижняя Иволга автоинспекторы остановили мопед «Рэйсеро» под управлением 45-летнего мужчины. При проверке выяснилось, что гражданин пьян, результат его освидетельствования показал 1.11 мг/л алкоголя. В отношении нарушителя составили административный протокол.В тот же вечер в Иволгинске начальник местного отдела полиции Александр Биликтуев заметил группу юношей на мотоциклах. Полковник подъехал к ним и попросил предъявить документы. Выяснилось, что все трое являются подростками и не имеют прав. Молодые люди проживают в поселке Забайкальский и специально приехали в Иволгинский район покататься.«В отношении юных нарушителей составлены административные материалы, а мотоциклы помещены на штрафстоянку. Родителей подростков также привлекли к ответственности за передачу прав управления и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», - сообщили в МВД Бурятии.