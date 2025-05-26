Происшествия 26.05.2025 в 17:10

75 человек защищают от огня поселок в Бурятии

Ситуация там сейчас непростая, но контролируемая, говорят власти
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Текст: Андрей Константинов
75 человек защищают от огня поселок в Бурятии
В Баунтовском районе Бурятии продолжается борьба с лесным пожаром, угрожающим поселку Северный.

«По состоянию на 16:35 ведутся работы по опашке, встречному отжигу и созданию дополнительных минерализованных полос. На месте работают 75 человек из числа пожарных подразделений, лесной охраны, администрации, патрульно-маневренной группы, добровольцев и местных жителей. Задействовано 19 единиц техники: пожарные автоцистерны, бульдозеры, водовозки», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.


Глава Баунтовского района заявил, что «ситуация непростая, но контролируемая».

«Вчера была угроза населенному пункту. Приняли все меры, минерализовались. В ночной период тяжелой техникой сделали минполосу порядка двух километров. Эта минполоса дает возможность сейчас отжечься. То есть мы сейчас от минполосы отжигаем в сторону пожара, чтобы обезопасить поселок, делаем минполосу еще шире. Ситуация действительно непростая, но она контролируемая. Сил и средств достаточно. Работаем дальше», - передает слова главы района Николая Ковалева телеграм-канал «Баунт-инфо.24/7».


Напомним, площадь пожара возле поселка сегодня резко увеличилась. Если на 11 часов утра она составляла 3 гектара, то на 14 часам достигла уже 42-х.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС, Баунт-инфо.24/7
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