Происшествия 27.05.2025 в 09:16

Глава Бурятии о лесных пожарах: «Ситуация напряженная»

Леса горят в 13 районах республики
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии о лесных пожарах: «Ситуация напряженная»
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Вчера в правительстве Бурятии прошло заседание оперативного штаба по ситуации с лесными пожарами.

«Сильная жара, начались сухие грозы. Ситуация напряженная, действует 33 пожара, общая площадь 19 тысяч 458 гектаров. В тушении задействовано 780 человек, 189 единиц техники (бульдозеры, тракторы, вездеходы). Заслушали агентство лесного хозяйства, глав районов. Особенно тяжелая обстановка в Баунтовском районе, а также в Еравне», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам главы, приняты необходимые решения по усилению группировки по тушению пожаров. МЧС Бурятии готово выделить водовозы. Техникой также помогут недропользователи – «Озерное», «Хиагда», компании дорожного хозяйства.

Между тем, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства, к сегодняшнему утру количество лесных пожаров выросло уже до 37, а их общая площадь составляет 36 805 га. Сейчас очаги действуют в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском, Кижингинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Северо-Байкальском и Тарбагатайском районах.

Что касается причин возгораний, то к человеческому фактору добавились сухие грозы. Как сообщили в РАЛХе, из-за них возникло 10 действующих сейчас лесных пожаров. Один очаг возник из-за горения торфа, еще два - из-за обрыва ЛЭП.

Возможно, перелом в ситуации принесет погода. В ближайшие дни по республике прогнозируется дожди, но при этом усилится и ветер.

Теги
лесные пожары

Все новости

В Кяхте полным ходом идут дорожные работы
27.05.2025 в 10:34
Заместитель мэра Улан-Удэ выступил с разгромным заявлением
27.05.2025 в 10:31
В Улан-Удэ с автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка
27.05.2025 в 10:19
В Улан-Удэ горели вагоны
27.05.2025 в 10:03
Российская экономика пошла вниз
27.05.2025 в 09:56
На Байкале случилось землетрясение
27.05.2025 в 09:52
Жители Бурятии причинили миллионный ущерб лесному фонду спилив шесть сосен
27.05.2025 в 09:51
10 домов в центре Улан-Удэ со вчерашнего вечера остаются без холодной воды
27.05.2025 в 09:42
Москва подарила Улан-Удэ коммунальную технику
27.05.2025 в 09:26
Поиск пропавшего мальчика в Бурятии пока не дает результатов
27.05.2025 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
В Улан-Удэ горели вагоны
Пожар произошел на оптовой базе
27.05.2025 в 10:03
На Байкале случилось землетрясение
Его эпицентр находился в 26 км от Истомино
27.05.2025 в 09:52
10 домов в центре Улан-Удэ со вчерашнего вечера остаются без холодной воды
Когда водоснабжение восстановят, пока не известно
27.05.2025 в 09:42
Поиск пропавшего мальчика в Бурятии пока не дает результатов
Малыша ищут разные ведомства и местное население
27.05.2025 в 09:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru