Глава Бурятии о лесных пожарах: «Ситуация напряженная»

Вчера в правительстве Бурятии прошло заседание оперативного штаба по ситуации с лесными пожарами.«Сильная жара, начались сухие грозы. Ситуация напряженная, действует 33 пожара, общая площадь 19 тысяч 458 гектаров. В тушении задействовано 780 человек, 189 единиц техники (бульдозеры, тракторы, вездеходы). Заслушали агентство лесного хозяйства, глав районов. Особенно тяжелая обстановка в Баунтовском районе, а также в Еравне», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.По словам главы, приняты необходимые решения по усилению группировки по тушению пожаров. МЧС Бурятии готово выделить водовозы. Техникой также помогут недропользователи – «Озерное», «Хиагда», компании дорожного хозяйства.Между тем, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства, к сегодняшнему утру количество лесных пожаров выросло уже до 37, а их общая площадь составляет 36 805 га. Сейчас очаги действуют в Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском, Кижингинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Северо-Байкальском и Тарбагатайском районах.Что касается причин возгораний, то к человеческому фактору добавились сухие грозы. Как сообщили в РАЛХе, из-за них возникло 10 действующих сейчас лесных пожаров. Один очаг возник из-за горения торфа, еще два - из-за обрыва ЛЭП.Возможно, перелом в ситуации принесет погода. В ближайшие дни по республике прогнозируется дожди, но при этом усилится и ветер.