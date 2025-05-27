Происшествия 27.05.2025 в 09:19

Поиск пропавшего мальчика в Бурятии пока не дает результатов

Малыша ищут разные ведомства и местное население
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Текст: Елена Кокорина
Поиск пропавшего мальчика в Бурятии пока не дает результатов

Поиск несовершеннолетнего ребенка в Кабанском районе пока не дал результатов. К исходу вчерашнего дня специалистами Байкальского поисково-спасательного отряда, инспекторами ГИМС МЧС России, спасателями БРПСС, сотрудниками МВД, волонтёрами «ЛизаАлерт» и местным населением обследовано 50 км акватории реки Селенга.

Помимо этого выполнено траление 7 км дна, пройдено 85 километров береговой линии. К поиску привлечены 170 человек и 12 единиц техники.

Напомним, что малыш пропал вечером 25 мая. Днем трое мальчиков купались на Селенге и двое из них начали тонуть. Пока местные занимались их спасением, третий мальчик от испуга забежал в заросли кустов и бесследно исчез.

 Фото: МЧС Республики Бурятия

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