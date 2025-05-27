Происшествия 27.05.2025 в 09:42
10 домов в центре Улан-Удэ со вчерашнего вечера остаются без холодной воды
Когда водоснабжение восстановят, пока не известно
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ продолжаются работы по ликвидации аварии на водопроводе. Она случилась вчера, когда подрядная организация в ходе бурения повредила водопроводную трубу. Из-за этого посреди улицы Фрунзе образовался большой провал, а жители близлежащих домов остались без холодной воды. Всего под отключение попали 10 домов по улицам Фрунзе, Борсоева, Ермаковская и проспекту Победы.
«Работы по устранению повреждения водопроводной трубы продолжаются. На месте работает бригада в количестве 10 человек, а также 5 единиц специализированной техники. В процессе работ производится откачка воды для обеспечения доступа к поврежденному участку трубопровода», - рассказали в МУП «Водоканал».
Когда холодную воду вернут потребителям, пока не сообщается.
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