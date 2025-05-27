10 домов в центре Улан-Удэ со вчерашнего вечера остаются без холодной воды

В центре Улан-Удэ продолжаются работы по ликвидации аварии на водопроводе. Она случилась вчера, когда подрядная организация в ходе бурения повредила водопроводную трубу. Из-за этого посреди улицы Фрунзе образовался большой провал, а жители близлежащих домов остались без холодной воды. Всего под отключение попали 10 домов по улицам Фрунзе, Борсоева, Ермаковская и проспекту Победы.







«Работы по устранению повреждения водопроводной трубы продолжаются. На месте работает бригада в количестве 10 человек, а также 5 единиц специализированной техники. В процессе работ производится откачка воды для обеспечения доступа к поврежденному участку трубопровода», - рассказали в МУП «Водоканал».Когда холодную воду вернут потребителям, пока не сообщается.