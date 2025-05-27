Происшествия 27.05.2025 в 09:42

10 домов в центре Улан-Удэ со вчерашнего вечера остаются без холодной воды

Когда водоснабжение восстановят, пока не известно
A- A+
Текст: Андрей Константинов
10 домов в центре Улан-Удэ со вчерашнего вечера остаются без холодной воды
Фото: МУП «Водоканал»
В центре Улан-Удэ продолжаются работы по ликвидации аварии на водопроводе. Она случилась вчера, когда подрядная организация в ходе бурения повредила водопроводную трубу. Из-за этого посреди улицы Фрунзе образовался большой провал, а жители близлежащих домов остались без холодной воды. Всего под отключение попали 10 домов по улицам Фрунзе, Борсоева, Ермаковская и проспекту Победы.


«Работы по устранению повреждения водопроводной трубы продолжаются. На месте работает бригада в количестве 10 человек, а также 5 единиц специализированной техники. В процессе работ производится откачка воды для обеспечения доступа к поврежденному участку трубопровода», - рассказали в МУП «Водоканал».

Когда холодную воду вернут потребителям, пока не сообщается.
Теги
авария

Все новости

В Кяхте полным ходом идут дорожные работы
27.05.2025 в 10:34
Заместитель мэра Улан-Удэ выступил с разгромным заявлением
27.05.2025 в 10:31
В Улан-Удэ с автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка
27.05.2025 в 10:19
В Улан-Удэ горели вагоны
27.05.2025 в 10:03
Российская экономика пошла вниз
27.05.2025 в 09:56
На Байкале случилось землетрясение
27.05.2025 в 09:52
Жители Бурятии причинили миллионный ущерб лесному фонду спилив шесть сосен
27.05.2025 в 09:51
10 домов в центре Улан-Удэ со вчерашнего вечера остаются без холодной воды
27.05.2025 в 09:42
Москва подарила Улан-Удэ коммунальную технику
27.05.2025 в 09:26
Поиск пропавшего мальчика в Бурятии пока не дает результатов
27.05.2025 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
В Улан-Удэ горели вагоны
Пожар произошел на оптовой базе
27.05.2025 в 10:03
На Байкале случилось землетрясение
Его эпицентр находился в 26 км от Истомино
27.05.2025 в 09:52
Поиск пропавшего мальчика в Бурятии пока не дает результатов
Малыша ищут разные ведомства и местное население
27.05.2025 в 09:19
Глава Бурятии о лесных пожарах: «Ситуация напряженная»
Леса горят в 13 районах республики
27.05.2025 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru