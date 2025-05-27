В Улан-Удэ горели вагоны

Пожар случился вчера вечером на оптовой базе на улице Ботаническая в Улан-Удэ. Там загорелись два вагона. К месту происшествия выезжали огнеборцы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона: 17 человек и 5 единиц техники.«Благодаря слаженным действиям пожарных распространение огня удалось предотвратить. Пожар был потушен на общей площади 20 квадратных метров», - сообщили в МЧС Бурятии.Уточняется, что один из вагонов был гружен строительным материалом.Причину возгорания устанавливает дознаватель. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём.