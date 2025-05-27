Происшествия 27.05.2025 в 10:57
В Улан-Удэ пропал пожилой мужчина
24 мая он ушел из дома и не вернулся
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ полиция объявила в розыск 76-летнего Равиля Тангалычева. Около 11 утра 24 мая мужчина ушел из дома в микрорайоне Аэропорт и не вернулся.
Приметы: европейской внешности, на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы седые, глаза карие.
Был одет: темно-синяя кепка, черная спортивная мастерка, темно-синие
брюки, черные сетчатые кроссовки.
При наличии информации о пропавшем мужчине или его местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (3012) 295672, 8 (996) 935-40-90 или 102.
Приметы: европейской внешности, на вид 75 лет, худощавого телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы седые, глаза карие.
Был одет: темно-синяя кепка, черная спортивная мастерка, темно-синие
брюки, черные сетчатые кроссовки.
При наличии информации о пропавшем мужчине или его местонахождении МВД Бурятии просит позвонить по телефонам: 8 (3012) 295672, 8 (996) 935-40-90 или 102.
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