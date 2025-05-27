В Улан-Удэ школьник на самокате столкнулся с иномаркой

Вчера вечером в Улан-Удэ произошло ДТП, виновником которого стал 15-летний школьник.

- Около 17-30 часов в Железнодорожном районе на пр. Автомобилистов 15-летний школьник, управляя электросамокатом, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Премио», - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП несовершеннолетний получил ссадины и ушибы. После осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой.

Фото: ГИБДД РБ