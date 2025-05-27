Происшествия 27.05.2025 в 11:24
В Улан-Удэ школьник на самокате столкнулся с иномаркой
Подросток отделался лишь ссадинами и ушибами
Текст: Елена Кокорина
Вчера вечером в Улан-Удэ произошло ДТП, виновником которого стал 15-летний школьник.
- Около 17-30 часов в Железнодорожном районе на пр. Автомобилистов 15-летний школьник, управляя электросамокатом, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Премио», - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП несовершеннолетний получил ссадины и ушибы. После осмотра и оказания медицинской помощи отпущен домой.
Фото: ГИБДД РБ
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