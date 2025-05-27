Происшествия 27.05.2025 в 11:42
17-летний мотоциклист в Улан-Удэ сломал ногу попав в ДТП
Подросток сел за руль не имея прав
Текст: Елена Кокорина
Не имеющий прав подросток попал на своем мотоцикле в ДТП, потому что не успел вовремя затормозить. Подробностями аварии поделились в ГИБДД республики.
Она произошла в 19 часов в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. 17-летний водитель мотоцикла «Рэйсер 3000» без прав следовал по ул. Ветеранская и столкнулся с автомобилем «Хендэ», который остановился перед пешеходным переходом, пропуская пешехода.
В результате ДТП у юного мотоциклиста диагностирован перелом голени. Его 17-летняя пассажирка получила ушибы и ссадины, но после осмотра и оказания медпомощи отпущена домой.
Фото: ГИБДД РБ
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