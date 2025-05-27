17-летний мотоциклист в Улан-Удэ сломал ногу попав в ДТП

Не имеющий прав подросток попал на своем мотоцикле в ДТП, потому что не успел вовремя затормозить. Подробностями аварии поделились в ГИБДД республики.

Она произошла в 19 часов в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. 17-летний водитель мотоцикла «Рэйсер 3000» без прав следовал по ул. Ветеранская и столкнулся с автомобилем «Хендэ», который остановился перед пешеходным переходом, пропуская пешехода.

В результате ДТП у юного мотоциклиста диагностирован перелом голени. Его 17-летняя пассажирка получила ушибы и ссадины, но после осмотра и оказания медпомощи отпущена домой.

Фото: ГИБДД РБ