В Улан-Удэ помощь пьянице обернулась черной неблагодарностью

Вчера днем в Улан-Удэ сотрудникам росгвардии пришлось спасать фельдшеров скорой помощи от агрессивного мужчины.Как рассказали в Росгвардии Бурятии, все началось с того, что на улице Солнечной прохожие заметили лежащего на земле горожанина. Он был без сознания. Неравнодушные граждане вызвали скорую. Прибывшие медики начали оказывать мужчине помощь, однако, как только тот пришел в себя в их автомобиле, в адрес фельдшеров посыпались угрозы и оскорбления. Поскольку пациент не прекращал явную агрессию, медикам пришлось нажать тревожную кнопку.Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали дебошира. Как оказалось, 40-летний мужчина был пьян. Его доставили в полицию для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство.