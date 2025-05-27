Происшествия 27.05.2025 в 12:51

В Улан-Удэ помощь пьянице обернулась черной неблагодарностью

Придя в себя, мужчина проявил немотивированную агрессию к медикам
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ помощь пьянице обернулась черной неблагодарностью
Фото: Росгвардия Бурятии
Вчера днем в Улан-Удэ сотрудникам росгвардии пришлось спасать фельдшеров скорой помощи от агрессивного мужчины.

Как рассказали в Росгвардии Бурятии, все началось с того, что на улице Солнечной прохожие заметили лежащего на земле горожанина. Он был без сознания. Неравнодушные граждане вызвали скорую. Прибывшие медики начали оказывать мужчине помощь, однако, как только тот пришел в себя в их автомобиле, в адрес фельдшеров посыпались угрозы и оскорбления. Поскольку пациент не прекращал явную агрессию, медикам пришлось нажать тревожную кнопку.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали дебошира. Как оказалось, 40-летний мужчина был пьян. Его доставили в полицию для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство.
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хулиганство скорая помощь

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