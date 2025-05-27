В Бурятии разыскивают наследившего на месте преступления поджигателя

В Бурятии ищут мотоциклиста, устроившего пожар в Тункинском нацпарке. Неизвестный разжег костер, который и стал причиной возгорания леса.

Лесной пожар был обнаружен вечером 24 мая, в квартале №273, выделе №5 Кыренского инспекторского участка.

- По пути к очагу возгорания сотрудники нацпарка обнаружили несколько улик: следы от колес мотоцикла, отпечатки обуви и остатки костра. Эти находки свидетельствуют о том, что причиной пожара стал человек. Если вы видели мотоциклистов, двигавшихся в сторону стрельбища м. Алгак, пожалуйста, сообщите любую имеющуюся информацию по телефонам: +7 (902) 564-64-95, +7 (951) 628 72 27. Обещаем полную анонимность каждому обратившемуся, - пишут в группе Тункинского нацпарка.

Фото: Тункинский нацпарк