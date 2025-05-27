Происшествия 27.05.2025 в 14:06

«Смотри, как его наказал»

Курьер, задержанный за убийство школьника, хвастался расправой перед друзьями
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Текст: КП-Новосибирск
«Смотри, как его наказал»
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Убийство 17-летнего подростка на новосибирском пляже ужасает своими подробностями. Как сообщает КП-Новосибирск, вечером 24 мая на пляже в микрорайоне ОбьГЭС отдыхала компания, в ней были коллеги по службе курьерской доставки — 21-летний Алексей и 17-летний Валерий (имена изменены).

- По предварительной версии, во время посиделок друг Алексея украл у него телефон, Валерий это видел, но не сказал ему. Компания разошлась, а через несколько часов Алексей хватился смартфона и позвал Валерия искать мобильный на пляже, тот поехал помогать. Вдвоем они приехали туда в ночь на 25 мая, около 3 часов ночи завязалась ссора — Алексей избил Валерия, ударил его ножом. А потом бросил его умирать на пляже и забрал у него новый телефон стоимостью 30 тысяч рублей, - рассказал дядя погибшего.

На этом, со слов родных убитого школьника, Алексей не успокоился — на следующий день стал звонить друзьям и просить, чтобы те приехали на пляж.

- Алексей решил показать им, что он сделал с Валерием. Один из компании убежал и вызвал полицию, Алексея задержали. Тот вел себя агрессивно, - рассказал дядя погибшего. — Мы не знаем, сказал ему Валерий, кто украл телефон, или не признался. Будем добиваться наказания по всей строгости закона для убийцы племянника.

Известно, что убитый подросток родился в селе Шайдурово, но в детстве переехал с семьей в Новосибирск. Он был единственным сыном в семье, работал и помогал матери. Учился заочно в 10 классе одной из вечерних школ, с детства увлекался историей и хорошо знал этот предмет. Похороны подростка пройдут 28 мая на Клещихинском кладбище.

- Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по признакам статей УК РФ «Убийство» и «Разбой», - сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

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